Астрологи посоветовали, как назвать родившихся в год Быка детей

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Астрологи дали советы, какое имя следует выбрать родившемуся в 2021 году ребенку в соответствии с его знаком зодиака, чтобы максимально раскрыть его способности.

Так, родившихся в год Быка Козерогов отличает замкнутость и склонность к самоанализу. Астрологи посоветовали выбрать для них «сильные» имена, такие как Александр, Артур, Бронислав, Петр и Макар для мальчика и Ада, Ольга, Веста, Регина, Инга — для девочек.

Для Водолеев, родившихся в 2021 году, хорошо подойдут имена Евгений, Олег, Павел или Юрий. Девочек следует назвать Алиной, Илоной, Яной, Нонной или Линдой.

Год Быка идеально гармонирует с Рыбами. Родителям мальчиков следует обратить внимание на имена Антон, Борис, Даниил и Тимофей, а девочек — Лада, Инна, Мария, Марина и Полина.

На Овнах 2021 года рождения благотворно отразятся имена Артем, Егор, Марк, Назар, а также Марина, Екатерина, Александра и Анастасия.

Тельцы дублируют недостатки и достоинства Быка, из-за чего к выбору имени для этого знака зодиака следует подойти с особой тщательностью. Для мальчика идеальным именем будет Илья, Максим, Василий, Михаил или Демьян, а для девочки — Надежда, Антонина, Вера, Дарья и Дина.

Астрологи посоветовали родителям рожденных в 2021 году Овнов выбрать для них спокойное традиционное имя, среди которых Евгений, Алексей, Константин, Николай, Сергей, а также Анастасия, Евгения, Клавдия или Аполлинария.

Удачными для Раков-мальчиков окажутся имена Андрей, Станислав, Семен и Тимофей, а для девочек — Анна, Олеся и Богдана.

Появившимся на свет в год Быка Львам идеально подойдут Антон, Роман, Ростислав, Руслан, Наталья, Надежда, Лидия ил Эмма.

К Девам Бык также относится с особым пиететом. Остановить выбор для них следует на мужских именах Денис, Дмитрий, Станислав, Степан или Тимур и женских — Ксения, Вита, Евдокия, Ирина.

Для Весов эксперты посоветовали выбрать имена среди Виктора, Ростислава, Прохора, Филиппа и Алена, Белла, Милена, Нелли.

Список имен для рожденных в 2021 году мальчиков-Скорпионоввключает Ефима, Афанасия, Яна, а для девочек — Анфису, Сабину, Элину, Светлану.

Удачными для Стрельцов окажутся имена Вячеслав, Максим, Святослав и Савелий и женские Алиса, Екатерина, Снежана, Мирра, сообщает Cosmopolitan.

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