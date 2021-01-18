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МЧС увеличит группировку спасателей на месте схода лавины на Домбае
Фото: МЧС

МЧС увеличит группировку спасателей на месте схода лавины на Домбае

Кирилл Николаев

Происшествия

МЧС России планирует увеличить группировку спасателей на месте схода лавины на Домбае более чем в три раза. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают более 50 человек. Для поиска пострадавших будет привлечено 172 спасателя, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от четырех до 12 человек.

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МЧСКарачаево-Черкесиясход лавины
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