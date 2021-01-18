Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около трех миллионов человек планируют привить в Подмосковье от COVID-19, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что регион готов к массовой вакцинации от коронавируса. Задача областного правительства — сделать запись на вакцинацию максимально удобной для жителей. В середине января область получила около 30 тысяч доз вакцины. До конца месяца планируется поступление еще 85 тысяч доз, а в феврале — более 200 тысяч доз вакцины. Сейчас в Московской области работают более 90 прививочных пунктов, в которых ежедневно могут вакцинироваться от 50 до 70 человек, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее исследователи из Германии выявили новую мутацию коронавируса, сообщает ФАН. Ученые отметили, что с такой вариацией вируса у пациентов встретились впервые. Специалисты будут изучать заразность нового возбудителя COVID-19.

Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина объяснила, как лечить вирусные инфекции, к которой относят и коронавирусное ОРЗ, в беседе с Nation News.

— Я не рекомендую покупать медикаменты и применять их, за исключением жаропонижающих средств, если температура выше 38,5. Все остальное — это вирусная инфекция, которая лечится обильным питьем, никакие таблетки не помогут. Таблетками лечат последствия, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная, — считает Булыгина.

Эксперт не рекомендует также употреблять иммуномодуляторы, чтобы не нанести вред организму.

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