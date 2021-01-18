Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском в рамках испытаний

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Жуковский в рамках испытательной работы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу АО «Рампорт Аэро», которое является оператором воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент не повлиял на работу аэропорта. Кроме того, стало известно, что изменений в расписании не планируется.

В пресс-службе корпорации «Иркут» отметили, что видимых повреждений на судне не было обнаружено. Отказа систем также не зафиксировано. На данный момент специалисты выясняют причины происшествия.

Читайте также: Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока