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Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском в рамках испытаний
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском в рамках испытаний

Юлия Ямпольская

Происшествия

Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Жуковский в рамках испытательной работы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу АО «Рампорт Аэро», которое является оператором воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент не повлиял на работу аэропорта. Кроме того, стало известно, что изменений в расписании не планируется.

В пресс-службе корпорации «Иркут» отметили, что видимых повреждений на судне не было обнаружено. Отказа систем также не зафиксировано. На данный момент специалисты выясняют причины происшествия.

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