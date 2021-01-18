Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Самолет малой авиации DHC-6 компании «Аврора» совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет. Об этом сообщил в понедельник, 18 января, представитель воздушной гавани.

Уточняется, что при посадке разрушилась правая пневматика шасси, то есть шина снялась с обода колеса. Это был учебно-тренировочный полет.

В настоящее время рейс авиакомпании Якутия отправляется на запасной аэродром в Хабаровск, также задерживается рейс из Южно-Сахалинска, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СК выяснит обстоятельства выкатывания самолета в столичном аэропорту Внуково. Воздушное судно, следовавшее рейсом Нерюнги — Москва, выкатилось на 50 метров за пределы рулежной дорожки.

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