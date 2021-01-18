Водительские удостоверения в виде QR-кода могут появиться в Подмосковье

/ Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Водительские электронные права могут появиться в Московской области в виде QR-кода в рамках эксперимента, который планируют запустить в четырех самых цифровых субъектах, в число которых входит Подмосковье. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

В 2021 году Минцифры России запустит мобильное приложение, в которое планируют занести цифровую копию водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

Уточняется, что копии документов будет присвоен QR-код, который необходимо показать инспектору ДПС при проверке в случае, если прав или СТС с собой нет.

Читайте также: Без лишних бумажек: автоэксперты оценили идею о замене водительских прав на QR-коды