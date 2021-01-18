Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прививку от COVID-19 в Подмосковье сделал 91-летний житель
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Прививку от COVID-19 в Подмосковье сделал 91-летний житель

Юлия Ямпольская

Здоровье

Самым пожилым пациентом, который сделал прививку от коронавируса, стал 91-летний житель Московской области. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

На данный момент нежелательных реакций после введения первого компонента вакцины не наблюдалось.

Уточняется, что пациент является жителем городского округа Домодедово, ветераном труда. Перед вакцинацией пенсионер прошел осмотр у врача-терапевта. Противопоказаний к прививке не было выявлено.

По словам главного врача больницы Андрея Осипова, через три недели мужчине введут второй компонент препарата.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около трех миллионов человек планируют привить в Подмосковье от COVID-19

прививкавакцинациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Все мнения
О проекте