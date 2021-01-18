Прививку от COVID-19 в Подмосковье сделал 91-летний житель
Самым пожилым пациентом, который сделал прививку от коронавируса, стал 91-летний житель Московской области. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
На данный момент нежелательных реакций после введения первого компонента вакцины не наблюдалось.
Уточняется, что пациент является жителем городского округа Домодедово, ветераном труда. Перед вакцинацией пенсионер прошел осмотр у врача-терапевта. Противопоказаний к прививке не было выявлено.
По словам главного врача больницы Андрея Осипова, через три недели мужчине введут второй компонент препарата.
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