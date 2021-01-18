Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Росавиация заявила о снижении интенсивности полетов в воздушном пространстве РФ
Фото: youtube.com/SkyShips

Росавиация заявила о снижении интенсивности полетов в воздушном пространстве РФ

Кирилл Николаев

Транспорт

В 2020 году интенсивность полетов в воздушном пространстве Российской Федерации по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 29 процентов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что в прошлом году российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1,3 миллиона полетов.

Согласно статистике, количество внутренних полетов снизилось на три процента и составило 909,3 тысячи. Число международных рейсов уменьшилось на 44 процента — до 389,8 тысячи, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Пассажиропоток столичных аэропортов снизился на 32 процента в новогодние праздники

Росавиациярейсыполеты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Все мнения
О проекте