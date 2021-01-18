Росавиация заявила о снижении интенсивности полетов в воздушном пространстве РФ

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В 2020 году интенсивность полетов в воздушном пространстве Российской Федерации по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 29 процентов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что в прошлом году российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1,3 миллиона полетов.

Согласно статистике, количество внутренних полетов снизилось на три процента и составило 909,3 тысячи. Число международных рейсов уменьшилось на 44 процента — до 389,8 тысячи, сообщает РИА Новости.

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