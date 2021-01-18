«Думаю, станем друзьями»: Кудрявцева рассказала о новом соведущем на шоу «Звезды сошлись»

Фото: instagram.com/leratv

Соведущий Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб 7 ноября 2020 года во время крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. На место нового ведущего телешоу был принят известный журналист Антон Привольнов.

В течение 17 лет Привольнов вел различные мероприятия, передачи «Контрольная закупка» и «Доброе утро», снимался в рекламе.

Лера Кудрявцева оценила журналиста как профессионального ведущего. До съемок она не была знакома с новым коллегой.

— А еще у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже совсем скоро. Думаю, мы станем друзьями, — поделилась мнением Кудрявцева.

Сам Привольнов надеется освежить программу и сделать ее еще более интересной для зрителей.

— Надеюсь, что программа «Звезды сошлись» станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Со многими звездами я уже знаком, мы встречались в неформальной обстановке у них на кухне, когда я инспектировал их холодильники, так что я уже как минимум знаю, что они едят, а вот что они за люди, я очень скоро выясню и расскажу, — цитирует слова нового ведущего 5-tv.ru.

Ранее для передач на Первом канале Привольнов работал с многими звездами и проверял качество продуктов в столичных продуктовых лавках.

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