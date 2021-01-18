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Около четырех тысяч звонков поступило на горячую линию «Социального патруля» в Москве
/ Фото: Сергей Шахиджанян

Около четырех тысяч звонков поступило на горячую линию «Социального патруля» в Москве

Юлия Ямпольская

Город

С начала 2021 года порядка четырех тысяч обращений от бездомных поступило на горячую линию «Социального патруля». Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Так, звонки поступают не только от бездомных, но и от горожан, которые пытаются оказать им помощь. По телефону специалисты консультируют, где бездомным можно помочь, куда можно принести теплые вещи, где и когда можно бесплатно поесть.

Кроме того, человека, если он соглашается на оказание помощи, отвозят в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки, где он может согреться, помыться, поесть и получить одежду. После чего с ним проработают план социализации, передает РИА Новости.

Уточняется, что с наступлением холодом число вызовов от москвичей с просьбой помочь увеличилось. Однако у города есть ресурсы, чтобы позаботиться о тех, кто попал в беду.

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