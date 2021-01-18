Около 300 «народных троп» через железнодорожные пути ликвидируют в Подмосковье

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Подмосковные власти планируют ликвидировать не менее 300 несанкционированных переходов через железнодорожные пути в 2021 году. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Уточняется, что в этом году в регионе продолжат комплексную работу по обеспечению безопасного перехода через железнодорожные пути. Также стоит отметить, что до конца 2021 года будет благоустроено не менее 70 подходов к ним.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой, переходы часто являются причиной несчастных случаев на железных дорогах.

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