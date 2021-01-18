Вопрос о бесплатном проезде на общественном транспорте для волонтеров обсудят в Мособлдуме

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вопрос о бессрочном бесплатном проезде для волонтеров на общественном транспорте поднимут для обсуждения в Московской областной думе. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Уточняется, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2020 году подписал постановление, в соответствии с которым волонтерам Московской области будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако льгота перестала действовать в 2021 году.

Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, необходимо подумать, как сделать так, чтобы льгота действовала в области постоянно.

— Это очень важно: волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья, — подчеркнул Брынцалов.

Данную тему вынесут на обсуждение в рамках круглого стола профильного комитета. Кроме бесплатного проезда депутаты рассмотрят и другие меры поддержки добровольцев.

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