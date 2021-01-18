Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вопрос о бесплатном проезде на общественном транспорте для волонтеров обсудят в Мособлдуме
/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вопрос о бесплатном проезде на общественном транспорте для волонтеров обсудят в Мособлдуме

Юлия Ямпольская

Транспорт

Вопрос о бессрочном бесплатном проезде для волонтеров на общественном транспорте поднимут для обсуждения в Московской областной думе. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Уточняется, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2020 году подписал постановление, в соответствии с которым волонтерам Московской области будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако льгота перестала действовать в 2021 году.

Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, необходимо подумать, как сделать так, чтобы льгота действовала в области постоянно.

— Это очень важно: волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья, — подчеркнул Брынцалов.

Данную тему вынесут на обсуждение в рамках круглого стола профильного комитета. Кроме бесплатного проезда депутаты рассмотрят и другие меры поддержки добровольцев.

Читайте также: Более 15 тысяч бесплатных поездок совершили волонтеры в Подмосковье

транспортПодмосковьеволонтеры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Крещенская святыня

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Все мнения
О проекте