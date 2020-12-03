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Более 15 тысяч бесплатных поездок совершили волонтеры в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 15 тысяч бесплатных поездок совершили волонтеры в Подмосковье

Елена Плешивцева

Общество

Более 15 тысяч бесплатных поездок совершили волонтеры в Подмосковье за три недели ноября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Согласно распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с 11 ноября у волонтеров появилась возможность бесплатно ездить в автобусах подмосковных перевозчиков.

— За три недели транспортной картой с бесплатным проездом воспользовалось около 1,4 тысячи волонтеров. Добровольцы совершили более 15,2 тысячи поездок по 1,1 тысячи маршрутов, — рассказали в ведомстве.

Во время пандемии коронавируса волонтеры помогают жителям региона с покупкой и доставкой необходимых продуктов и лекарств. Это помогает гражданам из группы риска или находящимся в изоляции оставаться дома, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Советы, как вести себя дома с заболевшими COVID-19 родственниками, дал молекулярный биолог Максим Скулачев в беседе с «Москва 24».

— Изолироваться внутри семьи довольно сложно. Но разумно, если заболевший родственник при наличии возможности будет жить в отдельной комнате, выходить только в маске или респираторе № 95, — считает Скулачев.

Эксперт также рекомендует регулярно проверять состояние заболевшего, особенно если это пожилой человек.

Испанские ученые установили, что сухость в носу может быть одним из самых ранних признаков коронавируса. Этот симптом может появиться до того, как человек поймет, что он не чувствует запахов и вкусов, сообщает Newinform со ссылкой на информационный портал The Sun.

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