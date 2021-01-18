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Эксперт рассказал, почему отменили ЕГЭ по математике
Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Эксперт рассказал, почему отменили ЕГЭ по математике

Алина Иванова

Образование

Председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов рассказал, что отмена обязательного ЕГЭ по математике в 2021 году – это логичное решение в пандемию COVID-19. Соответствующей информацией он поделился в беседе с ФАН.

Те, кто не планирует продолжать обучение в высших учебных заведениях, не должны сдавать базовую математику, считает эксперт.

— Ребята, которым нужен экзамен по математике, сдают повышенный уровень, а писавшие базу в этом предмете не нуждались. В силу того, что математика, как и русский, была обязательным экзаменом, выпускники должны были писать базу, чтобы получить аттестат об окончании школы. Сейчас в этом необходимости нет, — отметил Тхостов.

Если Единый государственный экзамен по математике законодательно отменят, значит, нужно будет жить в новых реалиях, уточнил специалист.

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