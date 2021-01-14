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«Учащиеся не поддержат»: Рособрнадзор оценил возможность отмены ОГЭ
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

«Учащиеся не поддержат»: Рособрнадзор оценил возможность отмены ОГЭ

Ростислав Зубков

Образование

Отмену основного государственного экзамена не поддержат ни профессиональное сообщество, ни сами ученики. Об этом заявили в Рособрнадзоре, комментируя законопроект об отмене ОГЭ.

Ранее о данной инициативе заявил депутат Госдумы Максим Зайцев.

Однако в Рособрнадзоре заверили, что идея не приживется.

— Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися, — приводит РИА Новости ответ ведомства.

В качестве причин, по которым ОГЭ оставят, в надзорной организации назвали опыт проведения экзаменов, который показал, что они отражают реальные знания учащихся. В этой связи дискуссия об отмене испытаний становится нецелесообразной — вместо этого лучше обсудить совершенствование процедуры, а также технологические новшества для удобства обучающихся и педагогов, считают в ведомстве.

При этом уточняется, что представители Рособрнадзора еще не успели ознакомиться с законопроектом, о котором заявил парламентарий.

Помимо этого, ведомство предупредило, что отмена ОГЭ может снизить результаты обучения детей.

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