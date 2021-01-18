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Более двух тысяч нарушений прав бизнесменов выявили прокуроры РФ в 2020 году
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более двух тысяч нарушений прав бизнесменов выявили прокуроры РФ в 2020 году

Юлия Ямпольская

Общество

Свыше двух тысяч нарушений прав малого и среднего бизнеса выявили российские прокуроры в 2020 году. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что более 500 виновных лиц было привлечено к ответственности, порядка 200 незаконных нормативных актов опротестовано, а также 16 исковых заявлений предъявили в суд в прошлом году, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что особое внимание обратили на выявление и устранение барьеров нормативного характера. Так, примерно 160 нормативных актов, из которых исключили обременительные для предпринимателей обязанности, было приведено по протестам прокуроров.

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