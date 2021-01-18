Столичный суд приговорил мужчину к девяти годам строгого режима за убийство знакомой

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Преображенский районный суд Москвы приговорил 40-летнего гражданина Республики Азербайджан Джейхуна Латифова к девяти годам лишения свободы за убийство знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2019 года на придомовой территории в районе Уральской улицы. Латифов ехал на автомобиле Renault со своей 58-летней знакомой. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в результате которой Латифов не менее пяти раз ударил женщину кулаком по голове.

Спустя непродолжительное время женщина скончалась от механической асфиксии, добавили в пресс-службе.

За совершенное убийство суд приговорил Латифова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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