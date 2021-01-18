Доследственную проверку проведут по факту получения москвичом термических ожогов

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Житель юга столицы был доставлен в больницу с множественными термическими ожогами. По данному факту органы Главного следственного управления СК РФ по столице организовали доследственную проверку, сообщили на сайте ведомства.

В понедельник, 18 января, пострадавший мужчина был доставлен в городскую больницу из дома на улице Борисовские пруды. Было установлено, что мужчина вместе со своей знакомой употреблял спиртные напитки. Во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошёл конфликт на бытовой почве.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что в результате проверки будет принято процессуальное решение.

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