«Ты любишь меня?»: Наталья Подольская показала общение пятилетнего сына с младшим братом

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская показала подписчикам своего Instagram-аккаунта, как ее старший сын любуется двухмесячным братом Иваном.

Подольская живет в браке с Владимиром Пресняковым уже 11 лет. За время супружеской жизни у пары родился сын Артемий, а спустя время, в октябре 2020 года, — второй сын Иван.

В последнее время Подольская старается уделять детям больше времени. Дома певице удалось увидеть, как ее старший сын играет с маленьким братом.

— Братик! Ты любишь меня? Да! Ты что такой серьезный? Вот так не буду, не буду, извини. А вот братиком буду, — разговаривал с малышом Артемий.

Поклонники отметили, что у двухмесячного малыша уже отросли волосы рыжего цвета, как у его мамы.

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