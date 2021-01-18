Тело мужчины обнаружили в подъезде дома в центре столицы

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Россия, Москва, улица Каретный Ряд Карта всех событий

В центре Москвы было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в правоохранительные органы поступила информация о мужчине в крови, лежавшем в доме по улице Каретный Ряд. Прибывшие на место специалисты обнаружили на седьмом этаже дома тело мужчины средних лет.

Тело мужчины было доставлено в морг. Экспертиза устанавливает причину смерти, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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