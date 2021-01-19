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Ученые обнаружили уникальное свойство какао
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили уникальное свойство какао

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов обнаружили, что какао-бобы содержат флавонолы, употребление которых улучшает когнитивные функции головного мозга.

Флавонолы — это микромолекулярные соединения, содержащиеся во многих фруктах, овощах и какао. Также исследователи отметили, что употребление богатых флавонолами продуктов благотворно влияет и на работу сердечно-сосудистой системы.

Участниками исследования стали добровольцы без вредных привычек, заболеваний сердца, мозга и дыхательных путей. Специалисты провели тесты на когнитивные функции до и после употребления какао. Через два часа участникам эксперимента предложили решить сложные задачи. Они справились с когнитивными тестами на 11 процентов лучше после употребления чашки какао.

Исследователи отметили, что результаты научной работы показывают пользу приема флавонолов, так как они улучшают функции мозга и благотворно влияют на сосуды, сообщается на портале Scientific Reports.

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