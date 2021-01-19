Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россияне рассказали, что смогут вести достойную жизнь в старости, если средний размер пенсии будет составлять 45,6 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса НПФ Сбербанка.

В нескольких городах граждане заявили о большем размере желаемой пенсии для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Так, жители Москвы назвали сумму 65,1 тысячи рублей в месяц, жители Владивостока — 57,1 тысячи рублей, петербуржцы — 55,4 тысячи рублей.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они уверны, что для достойной жизни на пенсии им достаточно 38,5 тысячи рублей. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тысячи рублей), Астрахани (38,8 тысячи рублей) и Пензы (39,9 тысячи рублей).

Доцент Московского университета имени Витте Кирилл Парфенов отметил, что ключевым параметром в пенсионном обеспечении является коэффициент замещения, который по конвенции МОТ должен быть не менее 40 процентов от утраченного заработка. Он считает, что желания россиян являются завышенными.

— С такими запросами ни одна, даже самая совершенная пенсионная система не справится, — заявил эксперт.

Парфенов добавил, что если люди хотят лучше жить на пенсии, то им стоит задумываться об этом в молодости и заранее начинать откладывать «на старость», сообщают «Известия».

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