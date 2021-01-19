Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Юлия Курганова

Общество

Россияне рассказали, что смогут вести достойную жизнь в старости, если средний размер пенсии будет составлять 45,6 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса НПФ Сбербанка.

В нескольких городах граждане заявили о большем размере желаемой пенсии для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Так, жители Москвы назвали сумму 65,1 тысячи рублей в месяц, жители Владивостока — 57,1 тысячи рублей, петербуржцы — 55,4 тысячи рублей.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они уверны, что для достойной жизни на пенсии им достаточно 38,5 тысячи рублей. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тысячи рублей), Астрахани (38,8 тысячи рублей) и Пензы (39,9 тысячи рублей).

Доцент Московского университета имени Витте Кирилл Парфенов отметил, что ключевым параметром в пенсионном обеспечении является коэффициент замещения, который по конвенции МОТ должен быть не менее 40 процентов от утраченного заработка. Он считает, что желания россиян являются завышенными.

— С такими запросами ни одна, даже самая совершенная пенсионная система не справится, — заявил эксперт.

Парфенов добавил, что если люди хотят лучше жить на пенсии, то им стоит задумываться об этом в молодости и заранее начинать откладывать «на старость», сообщают «Известия».

Читайте также: Аналитик объяснил, как получить пенсию более 30 тысяч рублей

опросроссиянеразмер пенсии
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Все мнения
О проекте