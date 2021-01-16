Аналитик рассказал, как получить пенсию более 30 тысяч рублей

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Ряд категорий россиян в наступившем году с учетом индексации будут получать пенсии в размере более 30 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Как пояснил эксперт, для получения пенсии такой величины необходимо соблюдение ряда условий. Они определяют индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые напрямую влияют на размер ежемесячной пенсионной выплаты.

Прежде всего влияние оказывает размер официальной заработной платы и продолжительность трудовой деятельности. При этом если человек откладывает выход на пенсию сверх установленного законом возраста, это дает премиальные коэффициенты: если выйти на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40 процентов, на десять лет — пенсия вырастет вдвое.

Также коэффициенты добавляют за социально значимую деятельность. Например, 1,8 коэффициента начислят за год ухода за 80-летним человеком, инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом.

Такая же прибавка предусмотрена за каждый год ухода за первым ребенком до достижения им полутора лет. За уход за вторым ребенком до достижения им аналогичного возраста коэффициент удвоится, за уход за третьим или четвертым — утроится.

Кроме того, величина фиксированной выплаты повышается для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, инвалидов первой группы, жителей Крайнего Севера и приравненных районов.

При этом средний размер страховой пенсии, которую выплачивают в России по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысячи рублей, рассказал Биезбардис агентству «Прайм».

Ранее в Государственной думе назвали условия индексации пенсий работающим пенсионерам.

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