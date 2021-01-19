Коллекторы назвали среднюю сумму платежа россиян по просроченным долгам

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Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам 2020 года составил около четырех тысяч рублей. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В исследовании уточняется, что в прошлом году каждый четвертый должник, у которого зафиксирована просроченная задолженность, не смог правильно соизмерить уровень своего дохода с ежемесячным платежом и оценить риски.

По данным ассоциации, комфортный уровень платежной нагрузки на человека варьируется от 20 до 30 процентов его дохода. Так, в среднем для погашения просроченного долга человеку нужно иметь доход в размере 20–25 тысяч рублей в месяц, что вдвое меньше уровня средней зарплаты в России.

По словам специалистов, при формировании подушки безопасности риск выхода на просроченный платеж снижается на 50–60 процентов. Лучше всего, если размер подушки безопасности составляет сумму, равную двум ежемесячным платежам в счет погашения долга.

— Начиная работать с должниками, мы видим, что каждый второй клиент считает, что обязан платить сумму, указанную в договоре, и она не поддается корректировке даже в случае ухудшения финансового положения. Таким образом, они ошибочно сами себя вгоняют в «долговую яму», — отметил генеральный директор НСВ Роман Волосников.

Он добавил, что россияне стали более ответственно подходить к просроченной задолженности. В 2020 году с пяти до трех процентов снизилась доля людей, которые принципиально не хотели платить по долгам, передает РИА Новости.

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