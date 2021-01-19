Обязательное ношение респираторов могут ввести в Германии

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Власти ФРГ рассматривают вопрос о введении обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. Такая мера уже действует с 18 января в магазинах и общественном транспорте Баварии, сообщает газета Bild.

По ее данным, решение об обязательном ношении респираторов по всей стране может быть принято 19 января. Помимо этого, канцлер Германии Ангела Меркель может обсудить с главами федеральных земель введение более жестких мер для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Так, среди новых мер — введение комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, полный перевод сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно.

С 16 декабря в Германии уже действуют жесткие меры из-за пандемии. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых магазинов, торгующих жизненно важными товарами. Не работают также парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, а школьники переведены на дистанционное обучение.

По последним данным, в Германии зафиксировано 2 059 382 случая коронавируса.

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