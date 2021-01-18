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Попова отметила необходимость вакцинации от COVID-19 работников промышленности
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова отметила необходимость вакцинации от COVID-19 работников промышленности

Кирилл Николаев

Здоровье

Работники промышленных предприятий должны обратить особое внимание на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, среди работников промышленности реже всего встречается коллективный иммунитет. Это связано с тем, что производственные предприятия практически не приостанавливали свою деятельность. Мероприятия были организованы в четком соответствии с методическим рекомендациями. Люди на промышленных предприятиях меньше контактировали и меньше болели

— Здесь нужно обратить особое внимание на иммунизацию этой группы населения, — цитирует Попову агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России.

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