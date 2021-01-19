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Врач рассказал, как ускорить засыпание при помощи сладостей
Ребенок ест, сладости

Врач рассказал, как ускорить засыпание при помощи сладостей

Анастасия Колоскова

Здоровье

Специалист по медицине сна, врач Михаил Полуэктов рассказал, что употребление в пищу сладостей за четыре часа до сна способствует скорейшему засыпанию.

По словам медика, такое влияние пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей легкоусваиваемые углеводы, на организм человека было подтверждено исследованиями.

— Поэтому в целом можно сказать, что сладкое, скорее всего, способствует засыпанию, хотя оно и не очень полезно в других отношениях, — заключил врач.

Причем, употребление сладостей за два часа до отхода ко сне не имело аналогичного эффекта, отметил Полуэктов.

Он обратил внимание, что воздействие легкоусваиваемых углеводов на качество сна не доказано, сообщает АГН «Москва».

Ранее главный сомнолог России назвал пять причин бессонницы и объяснил, как от нее избавиться.

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