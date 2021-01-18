«Мозг рисует страшные картины»: чем опасна бессонница в эпоху пандемии

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Недосып и бессонница чреваты опасными последствиями для здоровья и развитием серьезных недугов, но их можно предупредить, если соблюдать ряд фундаментальных правил здорового сна. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасна бессонница в эпоху пандемии и как высыпаться даже в условиях стресса.

По словам врача-сомнолога Научного центра неврологии Ирины Завалко, существуют две серьезные проблемы, связанные со сном в эпоху пандемии. С одной стороны, говорит медик, есть люди, которые не понимают, насколько сон важен для здоровья, и пренебрегают им ради того, чтобы, например, провести больше времени в интернете. С другой стороны, есть пациенты, которые уже страдают от проблем со сном, в том числе от бессонницы.

Чем чреваты проблемы со сном: нервы, сердце, лишний вес

По словам собеседника «ВМ», научно доказано, что последствия недосыпания, связанного, в частности, с бессонницей, реальны и велики.

— Первое, что сейчас всех волнует, — это влияние сна на иммунную систему. Если человек не высыпается, у него снижается иммунитет, он чаще болеет различными инфекционными заболеваниями, — рассказывает Ирина Завалко.

Второе негативное следствие плохого сна — нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Как уточняет врач, у тех, кто по тем или иным причинам не высыпается, повышается риск развития недугов, имеющих отношение к сердцу и сосудам.

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Помимо этого, продолжает медик, у страдающих от недосыпа людей может нарушиться обмен веществ в сторону избыточной массы тела и ожирения.

— Конечно, недосып влияет на психологическое состояние. В краткосрочной перспективе уже на следующий день после плохого сна у человека падает мотивация, ухудшаются внимание и настроение, а в долгосрочной — растет риск тревоги и депрессии, — добавила эксперт.

Она заключила, что все вышеперечисленные факторы сокращают среднюю продолжительность жизни и увеличивают смертность.

Поспать или поработать — ответ врача

По мнению Завалко, в ситуации, когда есть выбор — вовремя лечь спать, но пренебречь работой, или наоборот, следует все же сделать выбор в пользу здорового сна.

— Недосып снижает эффективность работы и планирования. Вполне возможно, что час, два или три, которые человек вырвет у своего сна, в будущем не окупятся. Это же время или даже больше он потратит на исправление ошибок, которые может наделать вследствие недосыпания, — пояснила сомнолог.

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Может ли бессонница вызвать тяжелые заболевания и привести к смерти?

Несколько бессонных ночей не спровоцируют стопроцентное развитие опасных недугов, утверждает собеседник «ВМ». По ее словам, нарушения сна вплоть до бессонницы могут привести к серьезным последствиям, но это всего лишь риск их развития, а не гарантированное появление.

— Никогда бессонница структурно не разрушает мозг, не приводит к его физическому повреждению. И от бессонницы нельзя умереть — причиной всегда будет какое-либо сопутствующее заболевание, но не она сама, — отметила специалист.

Что делать, если есть проблемы со сном?

Недосып и бессонница возникают из-за тревоги и стресса, которых в условиях пандемии коронавируса предостаточно. Дополнительные тревожные стимулы будут только ухудшать ситуацию, предупреждает врач, советуя «не прокручивать в голове мысли о том, насколько все это страшно».

— Даже во время пандемии не стоит излишне продумывать отрицательные моменты, на которые мы не может повлиять, поскольку часто наш мозг рисует самые страшные картины. И чем больше мы думаем, тем больше они кажутся реальными, — говорит Завалко.

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При проблемах со сном первое, что рекомендует эксперт, — учиться расслабляться и постигать практики сосредоточения, чтобы отвлекаться от плохих мыслей.

— Нужно уметь готовиться ко сну: за час–два до него приглушить свет и переходить к более спокойной деятельности. Не стоит прерывать важные задачи, выключать компьютер и сразу ложиться в постель. Сначала следует расслабиться, причем вместо того, чтобы лежать и стараться заставить себя заснуть, можно использовать методы релаксации. У каждого это что-то свое: кому-то подойдут дыхательные упражнения, другому — упражнения для расслабления мышц (прогрессивная мышечная релаксация), третьему пригодятся аутотренинг или медитация. Наконец, можно просто представить себя в приятном вам месте. Стоит подобрать такой способ, который подойдет для расслабления, и регулярно его использовать, — рассказала врач.

Также она подчеркнула, что при бессоннице нельзя залеживаться в кровати и «пересыпать». В противном случае нарушения сна могут закрепиться, а не уйти.

— Это может показаться не очень логичным, но не стоит стараться излишне отоспаться, — отметила медик.

Она добавила, что не менее важен режим (регулярность) сна.

Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу» ©«Парадиз»

Когда нужно идти к врачу

Если все вышеперечисленные практики не избавили от проблем со сном, они становятся хроническими (человек не высыпается более трех раз в неделю, причем это длится уже больше недели или даже месяц), то нужно обратиться к специалисту.

— Часто выйти из этого состояния бывает трудно, а у врачей-сомнологов есть и медикаментозные, и немедикаментозные методы лечения, — заключила Завалко.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин заявил, что при регулярном недосыпе риск заразиться любыми вирусами, в том числе COVID-19, повышается более чем на 250 процентов.

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