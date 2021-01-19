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Срок строительства атомных подлодок в России сократят
Подводная лодка

Срок строительства атомных подлодок в России сократят

Виктория Родимкина

Армия

В России срок строительства атомных подводных лодок (АПЛ) сократится за счет внедрения нового производственного метода. Об этом сообщает пресс-служба «Севмаша» во вторник, 19 января.

На сегодняшний день там ведется строительство двух серий АПЛ четвертого поколения — стратегических «Бореев» и многоцелевых «Ясеней».

«Севмаш» остается единственным российским предприятием, которое строит атомные подлодки четвертого поколения.

— На полтора года позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на «Севмаше» блочно-модульный метод, — говорится в сообщении.

Новая технология позволит повысить качество работ и уменьшить трудоемкость. Новую концепцию разработали специалисты предприятия под руководством гендиректора Михаила Будниченко, сообщает РИА Новости.

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