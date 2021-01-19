Столичные промышленники примут участие в шести международных выставках в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московские промышленные компании смогут посетить международные выставки в Италии, Саудовской Аравии, Катаре, Узбекистане, Азербайджане и Руанде. Совместные экспозиции организует Центр поддержки и развития экспорта «Моспром». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выставки выбирались на основе анализа экспортных потребностей столичных промышленников.

— Так, например, партнеры из Саудовской Аравии и Узбекистана заинтересованы в поставщиках технологий и материалов в сфере строительства. А столичные косметические компании могут найти покупателей на европейских рынках благодаря высокому качеству и выигрышной ценовой политике, — пояснил заместитель мэра.

Он отметил, что среди планируемых мероприятий есть как офлайн, так и онлайн конференции. Формат выставок будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России и в мире.

Коллективный стенд московских производителей планируется представить на апрельской строительной конференции Project Qatar 2021 в Катаре и на майской выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna в Италии.

— Столичные производители из сфер энергетики и строительства смогут принять участие в выставке Saudi Build 2021. Коллективный стенд появится также в Узбекистане на индустриальной выставке «ИННОПРОМ», в Руанде Центр организует участие московских компаний в одном из крупнейших межотраслевых событий Intra African trade fair 2021. Также производители продукции АПК смогут присоединиться к выставке «Пищевая Промышленность» — она пройдет в июне в Баку, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он уточнил, что в 2020 году были сложности в организации выставок из-за пандемии коронавируса, поэтому в этом году предприниматели планируют наверстывать упущенное. Все мероприятия будут подготовлены с учетом новых правил и требований, отметил Прохоров.

Центр «Моспром» также организует деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами в формате MatchMaking. Принять участие в мероприятии смогут все прошедшие отбор компании.

Генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова отметила, что специалисты центра знают, как организовывать эффективную работу с международными компаниями. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в 2020 году состоялась выставка в Китае, где при помощи виртуальной реальности были проведены 90 встреч с потенциальными покупателями

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