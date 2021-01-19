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Новый инновационный центр открылся в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новый инновационный центр открылся в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Общество

В особой экономической зоне «Дубна» начал работать третий инновационно-технологический центр. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь объекта составляет более девяти тысяч квадратных метров. В помещениях будут размещены высокотехнологичные инновационные и медицинские производства.

— Потенциальные арендаторы нового (третьего) ИТЦ планируют инвестировать в свои проекты свыше 1,8 миллиарда рублей и создать почти 270 новых рабочих мест, — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в центре уже открыты оснащенные лаборатории. Их площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров.

Строительство проводилось в рамках государственных программ «Предпринимательство Подмосковья» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Деньги на возведение центра были выделены из бюджета Московской области, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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Технологии и инновацииМосковская областьстроительство
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