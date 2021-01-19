Районный центр «Киргизия» откроют в Новогирееве весной 2021 года

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Весной 2021 года на востоке Москвы, в Новогирееве, планируют открыть районный центр «Киргизия». В нем будет работать фуд-холл. Об этом сообщили в пресс-службе компании ADG Group во вторник, 19 января.

Летом такая же гастрономическая концепция появится на территории районного центра «Байконур» в Отрадном.

В настоящее время в столице работают семь районных центров под названиями «Ангара», «Высота», «Эльбрус», «Нева», «Рассвет», «Марс» и «Будапешт», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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