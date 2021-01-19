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Пятый центр госуслуг «Мои документы» открылся в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пятый центр госуслуг «Мои документы» открылся в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Щербинка, Новостроевская улица, 6 Карта всех событий

Новый центр госуслуг «Мои документы» открылся в поселении Щербинка в ТиНАО. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, до открытия центра для получения всех услуг жителям района приходилось ездить в офисы в Северном и Южном Бутове. Столичные власти решили вопрос, открыв «Мои документы» в Щербинке. Теперь москвичи могут получить полный перечень услуг в одном месте и по единому расписанию, отметила Анастасия Ракова.

— Здесь доступны сервисы, которые входят в стандарт комфорта центров «Мои документы»: возможность сделать фото на документы, распечатать заявления с флешки, оплатить госпошлину сразу в окне приема с использованием терминала безналичной оплаты, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зоной электронных услуг, — рассказала заммэра.

Она добавила, что впервые в районном центре госуслуг был открыт мини-кафетерий, где жители района могут заказать себе кофе.

Заместитель мэра уточнила, что новый центр госуслуг стал пятым в ТиНАО. Он расположен в доме 6 по Новостроевской улице в ТЦ «Галерея Щербинка», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Анастасия РаковаЦентр «Мои документы»Новая Москва
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