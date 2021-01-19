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Новый эпицентр заражения коронавирусом зафиксирован в Китае
Фото: twitter.com/XHNews

Новый эпицентр заражения коронавирусом зафиксирован в Китае

Виктория Родимкина

В мире

В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом. В северо-восточной провинции Цзилинь за минувшие сутки выявили 43 новых случая COVID-19, тогда как сутками ранее было выявлено 30 случаев.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, всего в стране за сутки зафиксировали 118 новых случаев коронавируса. При этом за минувшие 24 часа в Китае не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Ранее сложная ситуация с инфекцией наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. Там было выявлено за сутки 35 случаев заражения. Жителям провинции Хэбэй запретили въезд в столицу Китая Пекин, сообщает Интерфакс.

По последним данным, в Китае зафиксировано 98 164 случая заражения коронавирусом.

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