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Сергей Собянин утвердил программу газификации столицы на 2021–2025 годы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин утвердил программу газификации столицы на 2021–2025 годы

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу газификации столицы в период с 2021 по 2025 год. Соответствующее распоряжение было подписано по итогам заседания президиума правительства столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 19 января.

В столице планируют построить 87 километров магистральных газопроводов высокого давления.

— Кроме того, в рамках программы продолжится комплексная реконструкция действующих газовых сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, по которым осуществляется транспортировка газа через водные преграды (Москву-реку, Яузу и водохранилища), — пояснили в пресс-службе.

Исполнителем программы станет АО «Мосгаз», который на сегодняшний день эксплуатирует 7,5 тысяч километров газовых сетей и 325 газорегуляторных пунктов.

Отмечается, что в столице каждый год потребляется 23 миллиарда кубических метров газа, что на 5 процентов больше, чем по всей России. На выработку электро- и теплоэнергии приходится 85 процентов, на промышленность — 11 процентов, на население — 3 процента.

На данный момент в Москве газифицировано 1,8 миллиона квартир, в которых установлено 1,8 миллиона газовых плит и 124,6 тысячи газовых водонагревателей, передает агентство городских новостей «Москва».

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