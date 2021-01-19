Сергей Собянин поздравил москвичей с Крещением Господним

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных москвичей с Крещением. Поздравление мэр столицы опубликовал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города пожелал в этот православный праздник жителям столицы мира и добра.

— Поздравляю христиан с одним из самых важных праздников — Крещением Господним. Желаю всем мира, добра и побольше хороших вестей! — написал мэр Москвы.

Крещение Господне в православии отмечается 19 января.

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