Сергей Собянин поздравил москвичей с Крещением Господним
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных москвичей с Крещением. Поздравление мэр столицы опубликовал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава города пожелал в этот православный праздник жителям столицы мира и добра.
— Поздравляю христиан с одним из самых важных праздников — Крещением Господним. Желаю всем мира, добра и побольше хороших вестей! — написал мэр Москвы.
Крещение Господне в православии отмечается 19 января.
Читайте также: Сергей Собянин поздравил с днем рождения актера Михаила Ножкина