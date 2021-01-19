Здание детского сада в ТиНАО перейдет в собственность города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

ул. Саларьевская, д. 16, стр. 16 Карта всех событий

Сад, построенный инвестором в Новой Москве, войдет в городскую собственность. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили во вторник, 19 января, в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Детский сад на 220 мест был построен в поселение Московский в ТиНАО по адресу улица Саларьевская, дом 16, строение 16. Здание было возведено в рамках строительства ЖК «Саларьево парк».

— На земельном участке площадью 188,8 гектара инвестор предполагает возвести порядка 1,5 миллиона квадратных метра недвижимости. На данный момент введены в эксплуатацию 17 жилых домов (площадь квартир — 433 тысячи квадратных метров), три детских сада на 660 мест (включая здание на улице Саларьевской) и общеобразовательная школа на 1150 мест, — уточнили в пресс-службе.

Новый детский сад будет открыт в качестве структурного подразделения ГБОУ «Школа № 2094», передает агентство городских новостей «Москва».

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