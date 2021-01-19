Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Здание детского сада в ТиНАО перейдет в собственность города
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Здание детского сада в ТиНАО перейдет в собственность города

Анастасия Волоснова

Город
ул. Саларьевская, д. 16, стр. 16Карта всех событий

Сад, построенный инвестором в Новой Москве, войдет в городскую собственность. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили во вторник, 19 января, в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Детский сад на 220 мест был построен в поселение Московский в ТиНАО по адресу улица Саларьевская, дом 16, строение 16. Здание было возведено в рамках строительства ЖК «Саларьево парк».

— На земельном участке площадью 188,8 гектара инвестор предполагает возвести порядка 1,5 миллиона квадратных метра недвижимости. На данный момент введены в эксплуатацию 17 жилых домов (площадь квартир — 433 тысячи квадратных метров), три детских сада на 660 мест (включая здание на улице Саларьевской) и общеобразовательная школа на 1150 мест, — уточнили в пресс-службе.

Новый детский сад будет открыт в качестве структурного подразделения ГБОУ «Школа № 2094», передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Новый инновационный центр открылся в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье

Сергей Собяниндетский садНовая Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Все мнения
О проекте