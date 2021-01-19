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Видео с освобождением якутского пожарного из ледяного костюма стало вирусным в Сети
Фото: Telegram-канал НТВ

Видео с освобождением якутского пожарного из ледяного костюма стало вирусным в Сети

Виктория Федотова

Общество

В Сети набирает популярность ролик, снятый в одной из якутских пожарных частей. На кадрах видно, как одного из пожарных коллеги освобождают из обледеневшего костюма.

Спасатель покрылся льдом после тушения пожара при температуре минус 54 градуса. Самостоятельно он не смог снять с себя одежду, поэтому коллеги с помощью напильника сбивают с него лед и расстегивают ремень, используя инструмент как рычаг.

Видео: Telegram-канал «НТВ»

— К обогревателю его ставьте, пусть оттаивает. Не сломайте ему ничего, — пошутили коллеги пожарных за кадром, отметив, что согреться пожарному поможет горячий обед.

В соцсетях видео стало вирусным, собрав массу комментариев: «Терминатор — просто игрушка по сравнению с этими людьми»; «В Якутии минус 50, но для местных пожарных это не проблема»; «Говорят, если сильно ударить по замерзшему якутскому пожарному, он может разбиться».

Видео опубликовано в Telegram-канале НТВ.

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