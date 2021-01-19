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Рекордное число москвичей за сутки записалось на вакцинацию от коронавируса
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Рекордное число москвичей за сутки записалось на вакцинацию от коронавируса

Виктория Родимкина

Город

В Москве в понедельник, 18 января, на вакцинацию от коронавируса записалось рекордное число горожан — почти 25 тысяч. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 января, в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

— Вчера (18 января — прим. «ВМ») был побит рекорд по количеству записи на вакцинацию в течение суток — 25 тысяч, — уточнил глава города.

По его словам, это говорит о том, что люди стали проявлять большую активность в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции. Также столичный мэр рассказал, что первую дозу вакцины от COVID-19 в столице уже получили около 200 тысяч человек, передает РИА Новости.

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