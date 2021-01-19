Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Володин призвал принять меры по недопущению вмешательства в сентябрьские выборы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин призвал принять меры по недопущению вмешательства в сентябрьские выборы

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Необходимо принять все меры для того, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 19 января.

— В сентябре состоятся выборы в Государственную думу... Необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию, — заявил Володин во время пленарного заседания.

Он отметил, что такие попытки будут, если исходить из ситуации, складывавшейся на прошлых выборах. Спикер Госдумы добавил, что во главе этих процессов могут быть США и их союзники по НАТО.

Кроме того, Володин призвал защитить право россиян избирать и быть избранными на выборах от посягательств со стороны иностранных государств, сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы добавил, что только гражданам России предстоит решить, сколько и какие партии будут в следующей Государственной думе.

Читайте также: Володин осудил попытки США навязать свои вакцины Европе

выборыГосдумаВячеслав Володин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Все мнения
О проекте