Володин призвал принять меры по недопущению вмешательства в сентябрьские выборы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Необходимо принять все меры для того, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 19 января.

— В сентябре состоятся выборы в Государственную думу... Необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию, — заявил Володин во время пленарного заседания.

Он отметил, что такие попытки будут, если исходить из ситуации, складывавшейся на прошлых выборах. Спикер Госдумы добавил, что во главе этих процессов могут быть США и их союзники по НАТО.

Кроме того, Володин призвал защитить право россиян избирать и быть избранными на выборах от посягательств со стороны иностранных государств, сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы добавил, что только гражданам России предстоит решить, сколько и какие партии будут в следующей Государственной думе.

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