Володин осудил попытки США навязать свои вакцины Европе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин осудил попытки США навязать свои вакцины европейским странам. Соответствующее мнение он выразил в четверг, 14 января, в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, США заставляют Европу покупать свои вакцины. Штаты пытаются удержать монополию для того, чтобы на этом заработать.

— Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести, — заявил Володин.

Ранее стало известно, что Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции.

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