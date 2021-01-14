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Володин осудил попытки США навязать свои вакцины Европе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин осудил попытки США навязать свои вакцины Европе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин осудил попытки США навязать свои вакцины европейским странам. Соответствующее мнение он выразил в четверг, 14 января, в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, США заставляют Европу покупать свои вакцины. Штаты пытаются удержать монополию для того, чтобы на этом заработать.

— Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести, — заявил Володин.

Ранее стало известно, что Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции.

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