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Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса
Фото: gov.ru

Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса

Кирилл Николаев

Общество

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в четверг, 14 января, в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что легко перенес вакцинацию.

— У меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали, — заявил Володин.

Он подчеркнул, что число депутатов, которые также приняли решение сделать прививку, увеличивается.

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