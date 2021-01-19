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Реконструкция пройдет в Центре профилактики детского травматизма в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Реконструкция пройдет в Центре профилактики детского травматизма в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Новохохловская улица, 9 Карта всех событий

Центр профилактики детского травматизма на юго-востоке столицы реконструируют. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в Мосгосстройнадзоре. Уточняется, что разрешение выдали до 25 февраля 2022 года.

Кроме двух существующих зданий, здесь будет построено семь новых корпусов. Центр находится в Нижегородском районе столицы по адресу Новохохловская улица, дом 9.

Стало известно, что в здании поста охраны будут установлены новые перегородки, тамбур, обновлены кровля, цоколь и фасад. Кроме того, специалисты реконструируют административно-бытовой блок: установят новые внутренние перегородки, внутренние и наружные двери, построят лестницу, заменят кровлю, обновят фасады и цоколи, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, график проверок центра профилактики составят после подачи застройщиками извещения о начале ремонтных работ.

На территории также введут технический корпус со столовой, выставочные павильоны с центральным тепловым пунктом, павильон для секций и кружков и здравпункт.

Читайте также: Реконструкцию участка Юго-Восточной хорды планируют завершить к концу 2022 года

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