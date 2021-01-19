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Реконструкцию участка Юго-Восточной хорды планируют завершить к концу 2022 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Реконструкцию участка Юго-Восточной хорды планируют завершить к концу 2022 года

Анастасия Волоснова

Город
улица ШоссейнаяКарта всех событий

К концу 2022 года планируется завершить реконструкцию участка Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейной до Полбина. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, был завершен ремонт улицы Полбина, которая является частью четвертого участка Юго-Восточной хорды. На данный момент рабочие продолжают строительство основного хода магистрали на данном отрезке.

— Помимо этого, ведутся работы по строительству объездной дороги вдоль ТЦ «Метро», обустройство свайных оснований и подпорных стенок для эстакад-съездов и переустройство инженерных коммуникаций. Сегодня готовность объекта составляет 19 процентов, — отметил Андрей Бочкарев.

Трассу планируют соединить с дублером Люблинской улицы, который собираются построить в ближайшее время.

В строительстве магистралей участвовала городская группа компаний «Моспроект-3». Уточняется, что для работы над проектом приходилось применять нестандартные инженерные решения, чтобы грамотно интегрировать объекты в городскую застройку.

— Строительство развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы осложнено непосредственной близостью к действующей линии метрополитена и строящемуся участку Большого кольца, а также обилием подземных сетей городской и дождевой канализации. При проектировании эстакад мы использовали современные расчетные комплексы, — рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Подобные расчеты позволили специалистам оценить в трехмерном пространстве напряженно-деформированное состояние конструкций. Для оптимизации строительства проектировщики также использовали пролетные строения из сталежелезобетона, что снизило расходы и сократило время строительства, невлияя негативно на качество работы, уточнила Меркулова.

Реконструируемый участок Юго-Восточной хорды должен улучшить транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Нагрузка на Люблинскую улицу и Волгоградский проект при этом снизится.

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