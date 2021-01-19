Завершен ремонт на остановочном пункте «Волоколамск» Рижского направления МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Волоколамск Карта всех событий

Ремонтные работы завершили на остановочном пункте «Волоколамск» Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Уточняется, что в ходе ремонта специалисты уложили брусчатое покрытие, произвели замену плит перекрытия и блоков. Кроме того, для удобства горожан было установлено современное светодиодное освещение, а для маломобильного населения с двух сторон платформы появились линии безопасности.

На остановочном пункте в ближайшее время установят лавочки и урны.

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