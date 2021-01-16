Ремонт платформ на станции Пионерская МЖД завершен

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ремонтные работы на остановочном пункте Пионерская Белорусского направления Московской железной дороги завершены. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Как уточняет компания, в ходе работ были отремонтированы обе платформы: заменено брусчатое покрытие, плиты перекрытия и блоки, также установлено современное светодиодное освещение.

Для удобства маломобильных пассажиров вдоль платформ на расстоянии 0,75 метра от края появилась шуц-линия (тактильный наземный указатель, который помогает ориентироваться слабовидящим людям).

Помимо этого в ближайшее время на станции Пионерская обновят лавочки и урны.

Капитальный ремонт проводился в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что в 2020 году пассажиропоток на Московской железной дороге сократился на 27 процентов по сравнению с 2019 годом. За прошлый год поезда МЖД перевезли 560,5 миллиона пассажиров, в том числе в дальнем следовании — 15,4 миллиона пассажиров, в пригородном сообщении — более 545 миллионов пассажиров

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