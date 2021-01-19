Диетолог порекомендовал проверить уровень витамина D перед вакцинацией от COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Перед вакцинацией от коронавируса необходимо обратить внимание на уровень витамина D. При коронавирусе в организме человека начинается его дефицит. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, при заболевании коронавирусом в организме наблюдается снижение жирорастворимых витаминов, в том числе витамина D.

Тутельян отметил, что после вакцинации стоит добавить в свой рацион продукты с повышенным содержанием белка. Рекомендацию врач вынес на основе данных о белковой структуре антител, которые вырабатываются благодаря вакцине.

Среди белковых продуктов эксперт посоветовал обратить внимание на яйца, рыбу и мясо, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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