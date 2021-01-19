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Реконструкцию Симоновской набережной начнут в первом квартале 2021 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Реконструкцию Симоновской набережной начнут в первом квартале 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Реконструкцию Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТТК) начнут в первом квартале 2021 года. Об этом во вторник, 19 января, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, предстоит построить свыше километра дорог, подземный пешеходный переход, а также подпорные и противопожарные стены.

Стало известно, что подведомственное столичному департаменту строительства ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ на Симоновской набережной. Уточняется, что результаты будут известны в марте, а работы первого этапа выполнят в течение 10 месяцев, передает агентство городских новостей «Москва».

Так, в рамках проекта реконструируют Симоновскую набережную протяженностью 774 километра. Кроме того, предусматривается устройство остановок общественного транспорта с заездными карманами, павильонами ожидания и навигационными пилонами.

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