Мужчина найден мертвым в автомобиле в центре Москвы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россия, Москва, Серебряный переулок Карта всех событий

Тело мужчины обнаружили в машине в центре столицы. Об этом во вторник, 19 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина найден мертвым в автомобиле Mercedes по адресу Серебряный переулок. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Специалисты установили личность покойного — им оказался москвич 1952 года рождения. По информации правоохранителей, у него отказало сердце. Тело доставили в морг, на данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

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