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Минздрав стандартизировал правила вакцинации от коронавируса в России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Минздрав стандартизировал правила вакцинации от коронавируса в России

Ростислав Зубков

Здоровье

Министерство здравоохранения России подготовило и направило в регионы правила организации процесса вакцинации от коронавируса. Об этом пресс-служба ведомства сообщила во вторник, 19 января.

— Минздрав России подготовил и направил в регионы стандартную операционную процедуру, которая определяет правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых, — указано в релизе Минздрава.

Согласно документу, регламентируется весь процесс вакцинации, а также прием, хранение и использование лекарств для профилактики инфекции.

В переданном субъектам письме министерства обращается внимание на то, что при подготовке к вакцинации не нужно проводить лабораторные исследования на иммуноглобулин G и М. Также подчеркивается, что ПЦР-тесты перед вакцинацией следует выполнять исключительно при положительном эпидемиологическом анамнезе. Иначе говоря, только в случаях если контакт с зараженным произошел в течение последних 14 дней. Также исследование нужно осуществить при наличии хотя бы одного из симптомов ковида, выявленного за последние две недели.

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